Giordana Angi: “Tuttapposto” testo e significato del nuovo singolo (Di giovedì 29 aprile 2021) “Tuttapposto” è il nuovo singolo di Giordana Angi con Loredana Bertè. Siete pronti a scoprire il testo e il significato del brano? Giordana Angi si “muove” verso nuovi orizzonti e lo fa con una brano che sicuramente diventerà una hit radiofonica. Pronti a scoprire il testo e il significato? Da oggi, infatti, è disponibile il nuovo singolo “Tuttapposto” della cantautrice italo-francese in collaborazione con Loredana Bertè. Il singolo anticipa l’uscita del terzo album di inediti dal titolo “Mi muovo” che vedrà la luce il prossimo 14 maggio 2021. Il brano parte con un riff di basso (pazzesco!) che ricorda un po’ il ... Leggi su zon (Di giovedì 29 aprile 2021) “” è ildicon Loredana Bertè. Siete pronti a scoprire ile ildel brano?si “muove” verso nuovi orizzonti e lo fa con una brano che sicuramente diventerà una hit radiofonica. Pronti a scoprire ile il? Da oggi, infatti, è disponibile il” della cantautrice italo-francese in collaborazione con Loredana Bertè. Ilanticipa l’uscita del terzo album di inediti dal titolo “Mi muovo” che vedrà la luce il prossimo 14 maggio 2021. Il brano parte con un riff di basso (pazzesco!) che ricorda un po’ il ...

Advertising

GiovanniVerdoli : RT @AllMusicItalia: Fuori il nuovo singolo di @GiordanaAngi in duetto con @LoredanaBerte Ecco testo e audio di 'Tutt'apposto' https://t.… - icarvsplume : RT @AllMusicItalia: Fuori il nuovo singolo di @GiordanaAngi in duetto con @LoredanaBerte Ecco testo e audio di 'Tutt'apposto' https://t.… - AllMusicItalia : Fuori il nuovo singolo di @GiordanaAngi in duetto con @LoredanaBerte Ecco testo e audio di 'Tutt'apposto' - lamiagentelosa : LA GIORDANA ANGI DOMINATION ERA È APPENA INIZIATA THE QUEEN IS BACK #giordanaangi #tuttapposto - 400proiettili_ : voglio leggere tra le anticipazioni di amici: ospiti giordana angi e loredana bertè capiro mary??? -

Ultime Notizie dalla rete : Giordana Angi Classifica Itunes Italia: ecco le prime venti posizioni di oggi Altro concorrente di Amici all'interno della classifica Itunes Italia: stiamo parlando di Deddy che con la sua ' 0 passi ', scritta anche da Giordana Angi , si aggrappa al tredicesimo posto . 14. ' ...

Giordana Angi: un featuring con Loredana Bertè lancia il nuovo album Giordana Angi torna in grande stile e annuncia un featuring con la mitica Loredana Bertè : la loro collaborazione si chiama ' Tuttapposto ' e sarà disponibile tra pochissimi giorni. ' Un onore ', dice ...

Il ritorno di Giordana Angi è un featuring con Loredana Bertè Radio Pico Tuttapposto, Giordana Angi ft. Loredana Bertè: testo brano Spazio web dedicato a tanti argomenti diversi, come la musica, le serie, i film, l'oroscopo, la cucina, i quiz e tanto altro. Se vuoi scriverci, contattaci all'email: info@ravenga ...

Riapre il Giardino di Ninfa: ecco il calendario aggiornato delle visite Con il rientro del Lazio in zona gialla, finalmente il Giardino di Ninfa riapre al pubblico che potrà ammirare gli stupefacenti colori e profumi della primavera inoltrata in uno dei luoghi più magici.

Altro concorrente di Amici all'interno della classifica Itunes Italia: stiamo parlando di Deddy che con la sua ' 0 passi ', scritta anche da, si aggrappa al tredicesimo posto . 14. ' ...torna in grande stile e annuncia un featuring con la mitica Loredana Bertè : la loro collaborazione si chiama ' Tuttapposto ' e sarà disponibile tra pochissimi giorni. ' Un onore ', dice ...Spazio web dedicato a tanti argomenti diversi, come la musica, le serie, i film, l'oroscopo, la cucina, i quiz e tanto altro. Se vuoi scriverci, contattaci all'email: info@ravenga ...Con il rientro del Lazio in zona gialla, finalmente il Giardino di Ninfa riapre al pubblico che potrà ammirare gli stupefacenti colori e profumi della primavera inoltrata in uno dei luoghi più magici.