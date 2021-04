Gianni Belleno dei New Trolls e l’amore con Anna Oxa | ecco il perché della rottura

(Di mercoledì 28 aprile 2021), celebre batterista dei New, racconta il suo folle amore perOxa e per la prima volta spiega ilNew, fondatore e batterista dei “New” dopo l’esperienza di successo con i compagni di band Vittorio De Scalzi, Nico di Palo, Giorgio D’Adamo e Ricky Belloni tra il 1966 e il 1989, ha cercato più volte di riunire i “superstiti” ma senza ottenere successo. I “New” si sono quindi lasciati e ripresi più volte, nel corso degli anni, cambiando spesso nome da “I Grandi New“, a “Il Mito New” e infine “La Leggenda New ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Belleno

kronic

Ha anche avuto una lunga storia con il batterista dei New Trolls,, da cui ha avuto entrambi i suoi figli, Francesca e Qazim.Della vita privata non parla volentieri: ha avuto tre mariti e una lunga storia condei New Trolls, padre dei suoi due figli Francesca e Qazim dei quali dice: 'Sono cresciuta con loro, ...Ad Anna Oxa 60 anni non li darebbe nessuno, perché lei sembra sempre quella “venere” dai lineamenti decisi e dalla voce potente che l'hanno fatta emergere ...Anna Oxa spiega perché non la chiamano più alla Rai. Che fina ha fatto, dove vive, cosa fa, i 3 mariti e i 2 figli della cantante ...