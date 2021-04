Giallo a Perugia: in strada Battifoglia trovato morto Samuele De Paoli elettricista di Bastia (Di mercoledì 28 aprile 2021) È Giallo a Perugia dove è stato trovato il corpo senza vita di Samuele De Paoli, 22 anni di Bastia Umbra. Il ragazzo è stato trovato nudo in strada Battifoglia a Sant’Andrea delle Fratte, alle spalle del circolo dei dipendenti della Perugina. Il corpo di Samuele era riverso e abbandonato in mezzo ai campi, accanto ad una Fiat Panda rossa. La piccola utilitaria era ferma sulla strada sterrata che costeggia il fosso in cui giaceva la vittima, in posizione supina. Il caso è stato affidato al Pm Giuseppe Petrazzini. Indaga la Polizia di Stato agli ordini di Gianluca Boiano. Presenti anche i Carabinieri. A fare la macabra scoperta è stata di una persona che stava facendo jogging. L’area in cui è stato ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 28 aprile 2021) Èdove è statoil corpo senza vita diDe, 22 anni diUmbra. Il ragazzo è statonudo ina Sant’Andrea delle Fratte, alle spalle del circolo dei dipendenti della Perugina. Il corpo diera riverso e abbandonato in mezzo ai campi, accanto ad una Fiat Panda rossa. La piccola utilitaria era ferma sullasterrata che costeggia il fosso in cui giaceva la vittima, in posizione supina. Il caso è stato affidato al Pm Giuseppe Petrazzini. Indaga la Polizia di Stato agli ordini di Gianluca Boiano. Presenti anche i Carabinieri. A fare la macabra scoperta è stata di una persona che stava facendo jogging. L’area in cui è stato ...

