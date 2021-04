Gervinho saluta il Parma | accettata l’offerta di un club turco

(Di mercoledì 28 aprile 2021)lascerà ilal termine della stagione: c’è il sì aldel Trabzonspor. Le ultime sull’attaccante ivorianolascerà ilal termine della stagione nonostante il contratto in scadenza nel 2022. C’è il sì aldel Trabzonspor. Come riportato da Boot Press, l’attaccante ivoriano rappresenta un peso per ilgialloblù in termini economici, considerato lo stipendio da 1,3 milioni di euro all’anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

