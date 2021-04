Germania | Francia | Spagna e Italia insieme coi Recovery plan

Advertising

'Gli effetti del Recovery solo se accompagnato da riforme strutturali'. Così il ministro dell'Economia Franco presentado il piano italiano insieme ai colleghi degli altri tre paesi...e Spagna. Secondo Legambiente il piano presentato in Parlamento manca ancora dell'allegato con le schede progettuali che restituirebbero più compiutamente la struttura effettiva e ...“Sono diversi i miglioramenti apportati al Piano nazionale di ripresa e resilienza del nostro Paese elaborato dal governo Draghi. Un lavoro che però consideriamo solo all’inizio, perché il PNRR non è ...Germania e Francia, beneficiarie rispettivamente di 28 e 40 miliardi di euro, hanno presentato a Bruxelles i loro Recovery Plan per accedere ai fondi UE. E l'Italia?