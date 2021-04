Genitori di un disabile. L’amore è vincente se la politica non fugge. La fine di Dario, 24 anni di gioia. Il papà Andrea Romano si racconta (Di mercoledì 28 aprile 2021) Essere Genitori di un figlio disabile è come fare un viaggio in compagnia di due fragilità. La fragilità principale è ovviamente quella del figlio, a cui dare una protezione che tendenzialmente non ha fine neanche con il raggiungimento della sua età adulta. Poi, sullo sfondo, c’è la fragilità aggiuntiva dello stesso genitore, che dall’inizio del viaggio è alle prese con le proprie inadeguatezze, con il continuo timore di non essere all’altezza di quel bisogno radicale di cura, con la paura di defilarsi prima del tempo e di lasciare quel suo figlio speciale solo nel mondo. Andrea Romano è un deputato del Pd che qualche giorno fa ha raccontato sui social tutta la sua frustrazione per la difficoltà di dare finalmente sepoltura alle ceneri di suo figlio Dario, 24 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Esseredi un figlioè come fare un viaggio in compagnia di due fragilità. La fragilità principale è ovviamente quella del figlio, a cui dare una protezione che tendenzialmente non haneanche con il raggiungimento della sua età adulta. Poi, sullo sfondo, c’è la fragilità aggiuntiva dello stesso genitore, che dall’inizio del viaggio è alle prese con le proprie inadeguatezze, con il continuo timore di non essere all’altezza di quel bisogno radicale di cura, con la paura di defilarsi prima del tempo e di lasciare quel suo figlio speciale solo nel mondo.è un deputato del Pd che qualche giorno fa hato sui social tutta la sua frustrazione per la difficoltà di dare finalmente sepoltura alle ceneri di suo figlio, 24 ...

