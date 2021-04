Gb | si dimette la first minister dell' Irlanda del Nord

Advertising

la Repubblica

Crisi politica in Irlanda del Nord per le dimissioni di Arlena Foster da leader del maggiore partito unionista locale, il Dup, e da First minister del governo regionale di Belfast. Foster ha annunciato il passo indietro in una nota, dopo che i gruppi parlamentari del suo stesso partito avevano iniziato ieri a raccogliere firme per ...