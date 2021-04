Gb | Johnson | ho pagato io i costi per l' appartamento

Advertising

Cla2011 : La faccenda della ristrutturazione di Downing Street sta mettendo alle corde B. Johnson e secondo l'opposizione il… - tvbusiness24 : #DowningStreet, il mistero della ristrutturazione di Johnson. Chi ha pagato per rimettere a posto l’appartamento pr… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: I Labour incalzano Johnson: chi ha pagato la ristrutturazione di Downings Street? - Agenzia_Italia : I Labour incalzano Johnson: chi ha pagato la ristrutturazione di Downings Street? - Hammer_911 : @Marcotti Gab, ma tu che idea ti sei fatto su perché il castello è crollato? Ho letto che il governo Johnson avrebb… -

Ultime Notizie dalla rete : Johnson pagato

ANSA Nuova Europa

non è però entrato nei dettagli e non ha risposto a Starmer su chi abbia"inizialmente" per quei lavori: ossia se il denaro sia stato in parte anticipato dai contribuenti, dalle casse ...È emerso che a pagare il conto di 58 mila sterline sarebbe stato il partito conservatore , con un prestito chiesto dache però ha dato invece mostra di averepersonalmente i lavori: se ...Boris Johnson ha rivendicato alla Camera dei Comuni di aver "coperto" in prima persona tutti i costi della ristrutturazione dell'appartamento di Downing Street usato come residenza assieme alla campag ...Downing Street ha precisato giorni fa che il premier ha pagato personalmente le spese, ma mancano prove che questo sia avvenuto e non si sa da dove abbia preso i soldi ...