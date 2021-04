Gb | inchiesta su ristrutturazione casa Johnson

Advertising

fisco24_info : Aperta inchiesta su ristrutturazione casa Johnson a Downing Street: Premier ha speso molto più della sua 'dote' pub… - ZenatiDavide : Gb, inchiesta su ristrutturazione casa premier Johnson: La Commissione Elettorale britannica ha annunciato di aver… - Mastiffs16 : @GilettiMassimo Sig. Massimo Giletti visto che lei fa giornalismo di inchiesta da un paio di giorni gira questa no… -

Ultime Notizie dalla rete : inchiesta ristrutturazione

La Commissione Elettorale britannica ha annunciato di aver aperto un'sulla lussuosadell'appartamento a Downing Street del premier Boris Johnson accusato di aver speso più di quanto gli sia concesso. Il primo ministro riceve un assegno ...Ma non basta: Boris è sotto pressione anche per la vicenda della costosissimadel ... E infatti il partito laburista reclama ora unaufficiale. Intanto arrivano i primi ...La commissione elettorale britannica ha comunicato che ci sono le basi per poter sospettare delle irregolarità nella ristrutturazione dell'appartamento personale di Boris Johnson a Downing Street. I ...Il primo ministro è indagato per aver speso più delle 30.000 sterline concesse, mentre pare che la fidanzata carrie Symonds ne abbia spese 200.000. (ANSA) ...