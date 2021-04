Gattuso, può saltare il suo arrivo alla Fiorentina. Il mister non è convinto (Di mercoledì 28 aprile 2021) Gattuso, il mister riflette sul suo possibile futuro alla Fiorentina Come riportato dal Corriere dello Sport, il passaggio di Gattuso alla Fiorentina potrebbe saltare in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 28 aprile 2021), ilriflette sul suo possibile futuroCome riportato dal Corriere dello Sport, il passaggio dipotrebbein … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ForzAzzurri1926 : ULTIM'ORA CLAMOROSA ALTRO CHE TUTTO CHIUSO, IL SUO ARRIVO ADESSO E' A RISCHIO. LA SOCIETA' NON CONVINCE, I TIFOSI S… - Yoniersio : Una cosa che però non sopporto è il parlare già di un altro allenatore quando dobbiamo ancora chiudere questa stagi… - Angelredblack1 : @NanniNOVI Può essere. Avevo letto di Zidane alla Juventus. Poi può essere. Si dice De Zerbi per il Milan ma pare e… - CiroGaipa1 : RT @NCN_it: #NAPOLI ORA FAVORITO PER LA CORSA #CHAMPIONS: IL LAVORO DI #GATTUSO PUÒ VALERE UNA CLAMOROSA RICONFERMA? #ChampionsLeague #Juv… - NCN_it : #NAPOLI ORA FAVORITO PER LA CORSA #CHAMPIONS: IL LAVORO DI #GATTUSO PUÒ VALERE UNA CLAMOROSA RICONFERMA?… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso può Transizione energetica e filiera italiana, i "mediani" forti che servono ... elettromeccaniche, cablaggi, forniture, montaggi, avviamenti e tanto altro), che tuttavia può ... Allora probabilmente ci servono mediani "di razza", quei campioni "silenziosi" come Gattuso o come Pirlo ...

Da Allegri a Sarri, passando per De Zerbi: pronto a partire il valzer delle panchine D'altronde che mercato può avere oggi un tecnico che guadagna 12 milioni l'anno? Il tecnico ... Il presidente Rocco Commisso vorrebbe Rino Gattuso, il management storce il muso. Piace Italiano, ma nelle ...

CdS - Cattiverie sulla malattia hanno lasciato segno indelebile: Gattuso può restar fermo un anno Tutto Napoli