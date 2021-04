Garante Infanzia Lazio: necessaria giornata disintossicazione mediatica da pandemia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – “Da circa un anno e mezzo l’argomento predominante dell’agenda mediatica e’ il Covid. Non esiste programma tv, radio o giornale che non sviluppi quotidianamente il tema Covid in maniera diretta o indiretta. Oltre agli effetti psicologici, derivanti dal virus in se’, rileviamo che questa massiva e incessante mediaticita’ del tema si riverbera sulle vite dei nostri ragazzi.” “La mia intenzione non e’ assolutamente quella di sminuire o di sottovalutare il dramma che sta vivendo l’Italia e il mondo intero, tuttavia penso che prevedere una giornata in cui il tema Covid sia assente dall’agenda mediatica possa produrre soltanto benefici dal punto di vista psicologico per i nostri giovani. Anche in questa giornata, inoltre e chiaramente, dovranno essere rispettate le regole anti-Covid”. Questo il punto di vista di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – “Da circa un anno e mezzo l’argomento predominante dell’agendae’ il Covid. Non esiste programma tv, radio o giornale che non sviluppi quotidianamente il tema Covid in maniera diretta o indiretta. Oltre agli effetti psicologici, derivanti dal virus in se’, rileviamo che questa massiva e incessante mediaticita’ del tema si riverbera sulle vite dei nostri ragazzi.” “La mia intenzione non e’ assolutamente quella di sminuire o di sottovalutare il dramma che sta vivendo l’Italia e il mondo intero, tuttavia penso che prevedere unain cui il tema Covid sia assente dall’agendapossa produrre soltanto benefici dal punto di vista psicologico per i nostri giovani. Anche in questa, inoltre e chiaramente, dovranno essere rispettate le regole anti-Covid”. Questo il punto di vista di ...

