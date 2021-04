Gallo di Grinzane Cavour. Sparatoria davanti alla gioielleria Mario Roggero: morti due banditi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Conflitto a fuoco con due morti nel Cuneese. La Sparatoria è avvenuta di fronte ad una gioielleria in frazione Gallo di Grinzane Cavour vicino ad Alba. È stato il titolare ad aprire il fuoco, in strada davanti al negozio, contro tre rapinatori che, armati, avevano tentato di svaligiare l’esercizio commerciale. Due sono rimasti uccisi, il terzo sarebbe in fuga. Sei anni fa il gioielliere era stato brutalmente pestato, con prognosi di un mese, durante un’altra rapina. La Sparatoria è avvenuta attorno alle 18:30 davanti alla gioielleria Mario Roggero in via Garibaldi, la strada più centrale e frequentata del paese, che porta da Alba a Barolo. I rapinatori sono stati ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 28 aprile 2021) Conflitto a fuoco con duenel Cuneese. Laè avvenuta di fronte ad unain frazionedivicino ad Alba. È stato il titolare ad aprire il fuoco, in stradaal negozio, contro tre rapinatori che, armati, avevano tentato di svaligiare l’esercizio commerciale. Due sono rimasti uccisi, il terzo sarebbe in fuga. Sei anni fa il gioielliere era stato brutalmente pestato, con prognosi di un mese, durante un’altra rapina. Laè avvenuta attorno alle 18:30in via Garibaldi, la strada più centrale e frequentata del paese, che porta da Alba a Barolo. I rapinatori sono stati ...

Advertising

Gino53301512 : La rapina di questa sera a gallo grinzane vicino a casa mia,4 anni fa' già rapinato il gioielliere è massacrato di… - infoitinterno : Finisce in tragedia una tentata rapina in frazione Gallo, a Grinzane: due morti a terra - infoitinterno : Gallo Grinzane: due morti per una rapina in gioelleria - infoitinterno : Rapina in gioielleria, il titolare apre il fuoco contro i banditi: due morti a Gallo di Grinzane Cavour - leoberthi : RT @Giacinto_Bruno: Finisce in tragedia una tentata rapina in frazione Gallo, a Grinzane: due morti a terra - -