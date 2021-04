Galli | la variante indiana del coronavirus preoccupa | non siamo fuori dai guai

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ancora non sappiamo molto sulla variane. In quel Paese c' stata una impennata molto forte dei contagi ma c' anche una popolazione di 1,3 miliardi di abitanti.parecchio dal punto di ...

Advertising

condaghe : RT @Gio1ng: Ho visto una clip su tw dell'ira senza senso di #Galli contro un esterrefatto Bonaccini a #cartabianca. La variante politica… - Gio1ng : Ho visto una clip su tw dell'ira senza senso di #Galli contro un esterrefatto Bonaccini a #cartabianca. La varian… - GhisiMg49 : @LegaSalvini La variante indiana è molto pericolosa, perché è munita di arco e frecce, cavalca puledri velocissimi,… - rickyrockyIV : RT @claudeger55: Ora che diranno i mangiamorte sulla variante indiana? A cominciare da Galli e Co. Dovrebbero solo tacere e smettere di and… - Gazzettino : #Variante indiana, Galli: «Preoccupante, non siamo ancora fuori dai guai» -

Ultime Notizie dalla rete : Galli variante

Quanto alla attuale situazione epidemica italiana, prosegue, ci sono situazioni che rimangono preoccupanti, soprattutto alla luce del numero delle diagnosi degli ultimi giorni. Viaggiamo sulle ...COVIDindiana,: 'Preoccupante, non siamo ancora fuori... IL RAPPORTOindiana, Oms: 'Presente in almeno 17 Paesi nel mondo....Il Parlamento approva il Recovery plan: oggi la presentazione in Commissione europea. Mozione di sfiducia per Speranza ...Liguria. Giancarlo Icardi, direttore di igiene al San Martino di Genova e membro della task force regionale per l’emergenza Covid-19, conferma: non sono ancora stati riscontrati casi di variante india ...