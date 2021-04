Galli e Bonaccini, a “Cartabianca” volano parole grosse (Di mercoledì 28 aprile 2021) Diverbio acceso tra il medico e il Presidente della Regione Emilia Romagna Da mesi ci siamo abituati ad avere sui vari canali delle televisioni infettivologi e medici che ci aggironano e commentano la situazione epidemiologica del nostro paese. Tra i più presenti c’è il Professor Galli, responsabile delle malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano. Nella serata di ieri, 27 aprile, è stato protagonista anche “Cartabianca” di Bianca Berlinguer, su Rai Tre. Protagonista non solo per la sua presenza ma per un battibecco piuttosto acceso, a suon di “Si vergogni” , rivolto al Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Il video, condiviso da “Corriere Della Sera”, mostra come l’atmosfera si sia scaldata sul dibattito delle aperture, se il voler riaprire sia una scelta politica o dettata dalla situazione del nostro ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Diverbio acceso tra il medico e il Presidente della Regione Emilia Romagna Da mesi ci siamo abituati ad avere sui vari canali delle televisioni infettivologi e medici che ci aggironano e commentano la situazione epidemiologica del nostro paese. Tra i più presenti c’è il Professor, responsabile delle malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano. Nella serata di ieri, 27 aprile, è stato protagonista anche “” di Bianca Berlinguer, su Rai Tre. Protagonista non solo per la sua presenza ma per un battibecco piuttosto acceso, a suon di “Si vergogni” , rivolto al Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano. Il video, condiviso da “Corriere Della Sera”, mostra come l’atmosfera si sia scaldata sul dibattito delle aperture, se il voler riaprire sia una scelta politica o dettata dalla situazione del nostro ...

Advertising

Adnkronos : #Galli e #Bonaccini, lite in tv a Cartabianca. - gstelluti : RT @gisellaruccia: Galli blasta Bonaccini senza pietà #cartabianca - massimobordonar : RT @pugilebuonista: Che figura meschina, #Bonaccini. Io sto con #Galli e con la sua coerenza, onestà e competenza. #cartabianca - fuscomarina : se uno si iscrive a un 'perchè è di tendenza' vorrebbe ascoltare in 2 righe x' qualcosa è trend topic, non un giud… - stefan1062 : #28aprile #Bonaccini, che prova a fare il finto tonto con Galli senza riuscirci, stamattina si è svegliato con un d… -