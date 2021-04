Gal Gadot star del film Meet Me in Another Life

(Di mercoledì 28 aprile 2021) L'attrice Galritornerà prossimamente sul set cinematografico in occasione diMe in, tratto dall'omonimo romanzo. Galsarà la protagonista delMe in, un nuovo progetto di cui sarà anche produttrice che verrà tratto dal romanzo di Catriona Silvey. Il libro è stato pubblicato un giorno fa da HarperCollins negli Stati Uniti e propone una storia dall'atmosfera thriller e ricca di immaginazione.Me inracconta la storia di un uomo e di una donna che continuano a incontrarsi un varie versioni della realtà, esplorando così le infinite forme di amore e come le scelte personali possano cambiare ogni cosa. Thora e Santi si ...

Sono stati presenti numerosi ospiti internazionali tra cui Zachary Levi che ha annunciato Shazam: Fury of the Gods ,con un panel dedicato interamente a Wonder Woman 1984 , James Gunn per ...Le ultime premiazioni hanno visto, tra l'altro, la presenza di molti volti noti del cinema tra cui Christopher Nolan, John David Washington,, Brie Larson e Tom Holland. La giuria degli ...L'attrice Gal Gadot ritornerà prossimamente sul set cinematografico in occasione di Meet Me in Another Life, tratto dall'omonimo romanzo. Gal Gadot sarà la protagonista del film Meet Me in Another Lif ...Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, torna l'evento dedicato ai fan dell'universo DC noto come DC FanDome. Ecco le date!