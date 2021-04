Francia, Pietrostefani tra arrestati: condannato per omicidio Calabresi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Fra gli ex terroristi arrestati oggi in Francia c’è anche Giorgio Pietrostefani. Militante di “Lotta Continua”, Pietrostefani è stato colpito da un ordine di esecuzione pena emesso il 15 luglio del 2008 dalla procura generale di Milano per espiare 14 anni, 2 mesi e 11 giorni di reclusione per l’omicidio del Commissario Luigi Calabresi, avvenuto a Milano il 17 maggio del 1972 (con lui furono condannati Adriano Sofri e Ovidio Bompressi). Dal 26 gennaio del 2000 Pietrostefani (che per l’omicidio Calabresi è stato condannato in via definitiva a 22 anni di carcere) risulta inserito in Sis II, il mandato di cattura europeo con scadenza il 9 settembre del 2023. DIFENSORE Pietrostefani Alessandro ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Fra gli ex terroristioggi inc’è anche Giorgio. Militante di “Lotta Continua”,è stato colpito da un ordine di esecuzione pena emesso il 15 luglio del 2008 dalla procura generale di Milano per espiare 14 anni, 2 mesi e 11 giorni di reclusione per l’del Commissario Luigi, avvenuto a Milano il 17 maggio del 1972 (con lui furono condannati Adriano Sofri e Ovidio Bompressi). Dal 26 gennaio del 2000(che per l’è statoin via definitiva a 22 anni di carcere) risulta inserito in Sis II, il mandato di cattura europeo con scadenza il 9 settembre del 2023. DIFENSOREAlessandro ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sette ex brigatisti sono stati arrestati in Francia su richiesta dell'Italia, mentre altri tre sono in fuga e sono… - SkyTG24 : Terrorismo rosso, da Pietrostefani a Petrella: ecco chi sono gli arrestati in Francia - Radio1Rai : #Terrorismo Arrestati in Francia 7 ex terroristi. Sono in attesa di comparire davanti al giudice per la richiesta d… - clagasperoni : A good news. Francia, arrestati 7 ex terroristi rossi: tra loro Giorgio Pietrostefani - DarioPanzac89 : RT @Agenzia_Ansa: Sette ex brigatisti sono stati arrestati in Francia su richiesta dell'Italia, mentre altri tre sono in fuga e sono ricerc… -