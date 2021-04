**Francia: Castex, 'ci doteremo di tutti i mezzi per lottare contro terrorismo islamico'** (Di mercoledì 28 aprile 2021) Parigi, 28 apr. (Adnkronos) - "La Repubblica francese continuerà a dotarsi di tutti i mezzi possibili per far fronte al terrorismo islamico". Ad affermarlo, al termine del Consiglio dei ministri francese, è il primo ministro francese, Jean Castex illustrando il progetto di legge sul tema presentato in Consiglio. "Dal 2017 sono stati sventati 36 attentati in Francia", aggiunge Castex. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Parigi, 28 apr. (Adnkronos) - "La Repubblica francese continuerà a dotarsi dipossibili per far fronte al". Ad affermarlo, al termine del Consiglio dei ministri francese, è il primo ministro francese, Jeanillustrando il progetto di legge sul tema presentato in Consiglio. "Dal 2017 sono stati sventati 36 attentati in Francia", aggiunge

Advertising

SkyTG24 : In #Francia il #coprifuoco resta alle 19 'fino a nuovo ordine'. Lo ha confermato il premier francese Jean Castex in… - RobTallei : Il premier Castex annuncia che in Francia al momento resterà il coprifuoco alle 19. - zazoomblog : Francia: Castex ci doteremo di tutti i mezzi per lottare contro terrorismo islamico - #Francia: #Castex #doteremo… - TV7Benevento : **Francia: Castex, 'ci doteremo di tutti i mezzi per lottare contro terrorismo islamico'**... - doStrudel : RT @SkyTG24: In #Francia il #coprifuoco resta alle 19 'fino a nuovo ordine'. Lo ha confermato il premier francese Jean Castex in conferenza… -