Francia, arrestati sette ex brigatisti italiani (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tre si sono dati alla fuga prima del blitz, denominato “Ombre rosse” Gigantesca operazione antiterrorismo della polizia italiana in Francia. In collaborazione con l’antiterrorismo francese uomini del capo della Polizia di Stato Lamberto Giannini hanno individuato e catturato sette ex brigatisti italiani che risiedevano i Francia, l’operazione è tuttora in corso ed è finalizzata all’estradizione in Italia dei fermati. All’appello mancherebbero tre persone che si sarebbero date alla fuga poco prima di essere individuate. L’operazione dell’antiterrorismo della Polizia di Stato è avvenuta in collaborazione con il servizio di cooperazione internazionale Scip e all’esperto per la sicurezza della polizia italiana in Francia. Le autorità francesi e ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tre si sono dati alla fuga prima del blitz, denominato “Ombre rosse” Gigantesca operazione antiterrorismo della polizia italiana in. In collaborazione con l’antiterrorismo francese uomini del capo della Polizia di Stato Lamberto Giannini hanno individuato e catturatoexche risiedevano i, l’operazione è tuttora in corso ed è finalizzata all’estradizione in Italia dei fermati. All’appello mancherebbero tre persone che si sarebbero date alla fuga poco prima di essere individuate. L’operazione dell’antiterrorismo della Polizia di Stato è avvenuta in collaborazione con il servizio di cooperazione internazionale Scip e all’esperto per la sicurezza della polizia italiana in. Le autorità francesi e ...

