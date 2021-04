Francia, arrestati a Parigi 7 ex brigatisti. Altri 3 in fuga: sono ricercati (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sette ex membri delle Brigate Rosse sono stati arrestati in Francia su richiesta dell’Italia. Ad annunciare l’operazione è stato l’Eliseo, cioè la presidenza della Repubblica francese. Altri tre brigatisti sono in fuga. Le forze dell’ordine li stanno cercando. Per tutti e 10 le accuse sono di atti di terrorismo risalenti agli anni Settanta e Ottanta. In manette anche Giorgio Pietrostefani, che fu tra i fondatori di Lotta Continua. Operazione internazionale La polizia transalpina ha arrestato Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi. Tutti ex Brigate Rosse. E anche Narciso Manenti che militò nei Nuclei Armati contro il Potere territoriale. In fuga invece risultano Luigi Bergamin, Maurizio Di ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sette ex membri delle Brigate Rossestatiinsu richiesta dell’Italia. Ad annunciare l’operazione è stato l’Eliseo, cioè la presidenza della Repubblica francese.trein. Le forze dell’ordine li stanno cercando. Per tutti e 10 le accusedi atti di terrorismo risalenti agli anni Settanta e Ottanta. In manette anche Giorgio Pietrostefani, che fu tra i fondatori di Lotta Continua. Operazione internazionale La polizia transalpina ha arrestato Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi. Tutti ex Brigate Rosse. E anche Narciso Manenti che militò nei Nuclei Armati contro il Potere territoriale. Ininvece risultano Luigi Bergamin, Maurizio Di ...

fattoquotidiano : Arrestati in Francia 7 ex membri delle Brigate Rosse: sono accusati di attentati terroristici durante gli Anni di P… - Agenzia_Ansa : Sette ex brigatisti sono stati arrestati in Francia su richiesta dell'Italia, mentre altri tre sono in fuga e sono… - matteosalvinimi : Sette ex brigatisti arrestati in Francia su richiesta dell’Italia. Dopo l’intervento della Lega nel 2019 al governo… - FLampunio : RT @francescatotolo: Arrestati finalmente i brigatisti protetti in #Francia dalla dottrina Mitterrand. Tra loro, anche Giorgio Pietrostefa… - MariaMusto19 : RT @Radio1Rai: #Terrorismo Arrestati in Francia 7 ex terroristi. Sono in attesa di comparire davanti al giudice per la richiesta di estradi… -