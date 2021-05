Francia arresta ex brigatisti. Cartabia: “Parigi ha compreso esigenza Italia” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Arresto di sette ex , altri tre sarebbero ricercati. Parla il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, dopo la decisione della Francia di avviare le procedure giudiziarie richieste dall’Italia. “Ha portata storica la decisione della Francia di rimuovere ogni ostacolo al giusto corso della Giustizia. La vicenda è stata una ferita profonda nella storia Italiana, per l’alto tributo di sangue versato e per l’attacco alle Istituzioni della Repubblica. Il mio pensiero oggi va innanzitutto alle vittime degli ‘anni di piombo’ e ai loro familiari. Rimasti per così tanti anni in attesa di risposte. Ringrazio le autorità francesi e in particolare il Ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti. Fin dal nostro primo incontro ha mostrato una particolare sensibilità verso questa pagina drammatica del nostro ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Arresto di sette ex , altri tre sarebbero ricercati. Parla il ministro della Giustizia, Marta, dopo la decisione delladi avviare le procedure giudiziarie richieste dall’. “Ha portata storica la decisione delladi rimuovere ogni ostacolo al giusto corso della Giustizia. La vicenda è stata una ferita profonda nella storiana, per l’alto tributo di sangue versato e per l’attacco alle Istituzioni della Repubblica. Il mio pensiero oggi va innanzitutto alle vittime degli ‘anni di piombo’ e ai loro familiari. Rimasti per così tanti anni in attesa di risposte. Ringrazio le autorità francesi e in particolare il Ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti. Fin dal nostro primo incontro ha mostrato una particolare sensibilità verso questa pagina drammatica del nostro ...

