Francia, 7 ex terroristi arrestati su richiesta dell'Italia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sette ex terroristi di Brigate Rosse, Lotta Continua e Nuclei armati contropotere territoriale sono stati arrestati in Francia; 3 sono in fuga. Sono accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni '70 e '80

