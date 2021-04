Francesco Totti spiazza i fan, la dedica a Ilary Blasi per il suo compleanno fa commuovere – FOTO (Di mercoledì 28 aprile 2021) Francesco Totti ha pubblicato sul suo profilo Instagram una dolcissima dedica per il compleanno di Ilary Blasi. Ecco cosa ha scritto per i 40 anni di sua moglie Francesco Totti scrive una dolcissima dedica per il compleanno di Ilary BlasiOggi è il compleanno di Ilary Blasi, la famosa conduttrice compie 40 anni. In moltissimi le hanno fatto gli auguri di buon compleanno ma non solo tra i vari amici e parenti, anche suo marito, Francesco Totti ha voluto farle degli auguri speciali e pubblici. La famosa presentatrice non ha mai nascosto l’amore immenso che prova per ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 28 aprile 2021)ha pubblicato sul suo profilo Instagram una dolcissimaper ildi. Ecco cosa ha scritto per i 40 anni di sua mogliescrive una dolcissimaper ildiOggi è ildi, la famosa conduttrice compie 40 anni. In moltissimi le hanno fatto gli auguri di buonma non solo tra i vari amici e parenti, anche suo marito,ha voluto farle degli auguri speciali e pubblici. La famosa presentatrice non ha mai nascosto l’amore immenso che prova per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ilary Blasi compie 40 anni e il marito Francesco Totti pubblica sui social un tenero messaggio: 'La metà degli anni… - VittoriaDiolait : RT @Kellakiara: Francesco Totti che mette Vasco in sottofondo al collage di foto fatto con PowerPoint per festeggiare il compleanno di Ilar… - avolte_sbaglio : RT @Kellakiara: Francesco Totti che mette Vasco in sottofondo al collage di foto fatto con PowerPoint per festeggiare il compleanno di Ilar… - noccioline_ : RT @pregaxme: Vestiti da Francesco Totti che io faccio la tua Ilary Blasi - infoitcultura : Ilary Blasi compie 40 anni: gli auguri dolci di Francesco Totti -