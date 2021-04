Francesco Totti, gli auguri a Ilary Blasi: «Ci aspetta ancora tanta vita insieme» (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’ingresso negli -anta di Ilary Blasi, Francesco Totti ha voluto festeggiarlo con una foto su Instagram. Poi, una breve dedica. «La metà degli anni li abbiamo passati insieme. Ora, sei arrivata a quaranta», ha scritto online il Pupone, pubblicando lo scatto di un momento d’estate, la testa di Ilary Blasi poggiata sulla sua spalla. «Abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita insieme. Auguri amore mio», le parole dell’ex Capitano, che negli anni ha imparato a condividere online piccoli squarci della propria vita familiare. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’ingresso negli -anta di Ilary Blasi, Francesco Totti ha voluto festeggiarlo con una foto su Instagram. Poi, una breve dedica. «La metà degli anni li abbiamo passati insieme. Ora, sei arrivata a quaranta», ha scritto online il Pupone, pubblicando lo scatto di un momento d’estate, la testa di Ilary Blasi poggiata sulla sua spalla. «Abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita insieme. Auguri amore mio», le parole dell’ex Capitano, che negli anni ha imparato a condividere online piccoli squarci della propria vita familiare.

