Francesco Serra supera i 10 milioni di visualizzazioni su YouTube

AGROPOLI – Dopo il successo del brano "Questo pensiero d'amore" cantato in duetto con l'icona Viola Valentino, con oltre 430mila view su YouTube, tratto dall'ultimo album di Viola, il cantautore, webstar, batterista e produttore Francesco Serra continua a ricevere apprezzamenti da un pubblico eterogeneo da tutto il mondo e anche da grandi cantautori italiani sulla sua pagina Facebook ufficiale e su tutti i suoi social. Ha oltre 800.000 follower, più di 10 milioni di view sui suoi video e oltre 1 milione di stream su Spotify. Numeri che continuano a crescere e per questo Francesco e la sua produzione annunciano che per l'estate 2021 uscirà un nuovo singolo con nuove sonorità urban che sicuramente lascerà il segno. Francesco Serra, cantautore, webstar e influencer, ...

