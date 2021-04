Francesco Serra, sbanca il web (Di mercoledì 28 aprile 2021) di Monica De Santis Francesco Serra, è un cantautore nato e cresciuto ad Agropoli. Qui tra scuola, mare e amici ha iniziato a studiare batteria e solfeggio con vari maestri, crescendo negli anni ha frequentato anche seminari e stage musicali, entrando, dopo aver superato brillantemente l’audizione, al corso “Professione Turnista Studio & Live”, svoltosi alla scuola di musica C.I.A.C. di Roma, dove l’accesso era per soli 10 allievi e dove diverrà allievo scelto di Lele Melotti. Oggi dopo il successo del brano “Questo pensiero d’amore” cantato in duetto con Viola Valentino, e con il quale ha ottenuto oltre 430 mila view su Youtube, continua a ricevere apprezzamenti da un pubblico eterogeneo da tutto il mondo e anche da grandi cantautori italiani sulla sua pagina Facebook ufficiale e su tutti i suoi social. Al suo attivo Francesco ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 28 aprile 2021) di Monica De Santis, è un cantautore nato e cresciuto ad Agropoli. Qui tra scuola, mare e amici ha iniziato a studiare batteria e solfeggio con vari maestri, crescendo negli anni ha frequentato anche seminari e stage musicali, entrando, dopo aver superato brillantemente l’audizione, al corso “Professione Turnista Studio & Live”, svoltosi alla scuola di musica C.I.A.C. di Roma, dove l’accesso era per soli 10 allievi e dove diverrà allievo scelto di Lele Melotti. Oggi dopo il successo del brano “Questo pensiero d’amore” cantato in duetto con Viola Valentino, e con il quale ha ottenuto oltre 430 mila view su Youtube, continua a ricevere apprezzamenti da un pubblico eterogeneo da tutto il mondo e anche da grandi cantautori italiani sulla sua pagina Facebook ufficiale e su tutti i suoi social. Al suo attivo...

Advertising

ArtRadiost : Ulysse e Flame Parade saranno ospiti di Silvia Serra e Francesco Bibone in Fresh Start su - ilperiodo : FRANCESCO SERRA OLTRE 10 MILIONI DI VIEW SU YOUTUBE, SUPERATO 1 MILIONE DI STREAM SU SPOTIFY IN ARRIVO A GIUGNO IL… - giovannizambito : - StanzaBalocchi : Francesco Serra, oltre 10 milioni di view su youtube, superato 1 milione di stream su spotify e in arrivo a giugno… - eliadallaglio : Esiste qualcosa di più autoreferenziale, ozioso e tedioso del dibattito tra Francesco Piccolo e Michele Serra sulle… -