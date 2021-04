Formula Uno, Alfa Romeo: Ilott pilota di riserva, arriva dalla Ferrari Accademy (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il pilota di riserva in casa Alfa Romeo per il Mondiale 2021 sarà Callum Ilott. Il britannico farà il suo esordio già nel prossimo Gp, questo fine settimana in Portogallo. La scuderia, rappresentata in pista dal veterano Raikkonen e dal giovane italiano Giovinazzi, vedrà il 22enne come pilota di riserva. Ilott si alternerà con Kubica per alcuni weekend e sarà impegnato in altre competizioni. Il pilota è membro della Ferrari Driver Academy ed è pronto a decollare ed a farsi un nome anche tra i più grandi, dopo i buonissimi risultati ottenuti in F2. Nel 2020, infatti, Ilott si giocò fino all’ultima gara il campionato di F2 abdicando solamente a Mick Schumacher che ha compiuto il salto definitivo in F1 ed ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ildiin casaper il Mondiale 2021 sarà Callum. Il britannico farà il suo esordio già nel prossimo Gp, questo fine settimana in Portogallo. La scuderia, rappresentata in pista dal veterano Raikkonen e dal giovane italiano Giovinazzi, vedrà il 22enne comedisi alternerà con Kubica per alcuni weekend e sarà impegnato in altre competizioni. Ilè membro dellaDriver Academy ed è pronto a decollare ed a farsi un nome anche tra i più grandi, dopo i buonissimi risultati ottenuti in F2. Nel 2020, infatti,si giocò fino all’ultima gara il campionato di F2 abdicando solamente a Mick Schumacher che ha compiuto il salto definitivo in F1 ed ...

Advertising

sportface2016 : #PortugueseGP Sebastian #Vettel ha parlato in vista del prossimo Gran Premio sul circuito di Portimao - CorsiniSa : @giovanni611208 Uno dei miei film preferiti. C'è la formula che preferisco: amore e amicizia, risate e commozione - nonsonofran : comunque a me la formula uno rende troppo felice non so cosa farci - mazzpietro : @CalaminiciM Ogni giorno, a riguardo il rdc, salta fuore uno scandalo. Questa vergogna, è uno schiaffo morale a ch… - steveblueking : @AlessandraAren2 Strana questa nuova soluzione della Formula Uno -