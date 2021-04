Formula 1 - Salta il Canada | sarà sostituito dal GP della Turchia

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Anche quest'anno il GP deldi1 non si disputerà. Le restrizioni imposte delle autorità locali prevedono un isolamento di 14 giorni per chiunque arrivi con voli internazionali e questo, dunque, rende impossibile l'arrivo delle circa mille persone che lavorano nel paddock1. Scatta dunque il piano di riserva per mantenere le 23 gare in programma: nelle stesse date in cui si sarebbe dovuto correre a Montréal (11-13 giugno) la F.1 disputerà il Gran Premio di. un arrivederci. Per il secondo anno consecutivo, il Circuit Gilles Villeneuve non vedrà le monopostoclasse regina del motorsport sfrecciare lungo i suoi rettilinei. Contestualmente all'annunciocancellazionegara canadese è arrivato però quello ...

A causa delle restrizioni anti-Covid in Quebec, la F.1 non potrà disputare il GP del Canada. Il 13 giugno si correrà invece in Turchia ...C'è un motto, tanto caro agli appassionati anglosassoni dello sport del motore, col quale ogni tanto si torna a fare ...