Formula 1 | Gp della Turchia entra nel calendario stagionale

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Gpsostituirà il Gp del Canada in questa stagione. Scelta doverosa per le limitazioni delle norme anti Covid: il comunicato1 La1 ha preso una decisione severa: il Gpprenderà parte alla calendarizzazionestagione al posto del Gp del Canada. Le restrizioni sui viaggi internazionali hanno portato gli organizzatori a prendere questa scelta, severa ma doverosa. Il Gran Premio si correrà a Istanbul nel weekend dell’11-13 giugno. “Lasi unisce al2021 al posto del Canada dall’11 al 13 giugno. Attendiamo con impazienza il ritorno del Gran Premio del Canada nel 2022, che ha anche firmato una proroga del contratto di due anni”. Così ...

Advertising

Guadagnamonline : - dinoadduci : Formula 1 - Salta il Canada, sarà sostituito dal GP della Turchia - Radio1Rai : ?? #F1 Il Gran Premio del Canada di Formula 1 previsto per il 13 giugno a Montréal è stato annullato. È il secondo a… - PressMareItalia : Prime prove per il #giovane driver della scuderia casalese #RainbowTeam che l’anno scorso a debuttato tra i grandi… - Paola38106859 : RT @Anna12870868: Don Bosco a Domenico Savio: Ti voglio regalare la formula della santità. Stai bene attento. ALLEGRIA:Ciò che ti turba e… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula della

Agenda Digitale

... in quello che era il primo Gp diUno a Istanbul dopo nove anni. "Ringrazio le autorità ... per noi è impossibile - ha spiegato il presidente e CeoF1, Stefano Domenicali - Siamo al ...... obbligati a una quarantena minima di 14 giorni che rende impossibile l'operatività del personaleF1.Sarà la consueta, partecipatissima, tre giorni di Formula 1 quella che Silverstone accoglierà il prossimo luglio. Con i tagliandi per il GP esauriti, l'organizzatore saluta il format della qualifica s ...L’8 maggio si terrà il vertice Ue-India per rilanciare i legami e rispondere all’espansionismo cinese con la Via della Seta ...