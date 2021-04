Formazioni ufficiali PSG Manchester City | le scelte degli allenatori

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ledi PSGmatch valido per l’andata delle semifinali di Champions League 2020/2021: leEcco gli schieramentidi PSG-, match valido per l’andata delle semifinali di Champions League 2020/2021. PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes; Neymar, Verratti, Di Maria; Mbappè(4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Bernardo Silva, Foden L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dopo Real Madrid-Chelsea di ieri sera, è il momento della seconda semifinale di andata di Champions League. Al Parco dei Principi si affrontano due corazzate come PSG e Manchester City in quella che p ...