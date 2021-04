Formazioni ufficiali PSG-Manchester City, Champions League 2020/2021 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le Formazioni ufficiali di PSG-Manchester City, gara valevole per l’andata della semifinale di Champions League 2020/2021. Se i Citizens non sono ancora riusciti ad ottenere il pass per la finale sotto Guardiola, Mancini e Pellegrini, il PSG ha giocato la finale la scorsa estate, persa contro il Bayern Monaco: per entrambe arrivare all’ultimo atto del torneo significa tutto, nonostate i trofei nazionali ottenuti. I parigini hanno eliminato proprio lo stesso Bayern Monaco nei quarti, mentre il Manchester City ha avuto la meglio sul Borussia Dortmund. Allo Parco dei Principi il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 21:00. Le Formazioni ufficiali PSG: (in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ledi PSG-, gara valevole per l’andata della semifinale di. Se i Citizens non sono ancora riusciti ad ottenere il pass per la finale sotto Guardiola, Mancini e Pellegrini, il PSG ha giocato la finale la scorsa estate, persa contro il Bayern Monaco: per entrambe arrivare all’ultimo atto del torneo significa tutto, nonostate i trofei nazionali ottenuti. I parigini hanno eliminato proprio lo stesso Bayern Monaco nei quarti, mentre ilha avuto la meglio sul Borussia Dortmund. Allo Parco dei Principi il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 21:00. LePSG: (in ...

Advertising

infobetting : Athletic Bilbao-Valladolid (mercoledì H 19.00): formazioni ufficiali, - pasqualinipatri : PRIMAVERA TIM CUP | LIVE Fiorentina-Lazio 0-0 - infobetting : Greuther Furth-SV Sandhausen (mercoledì, ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici - IoNascoQui : Primavera Tim Cup, Finale Fiorentina – Lazio le formazioni ufficiali - ilPentasport : Le formazioni ufficiali della sfida tra @acffiorentina e @OfficialSSLazio! Le due formazioni in campo per il riscal… -