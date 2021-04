Formazioni ufficiali Fiorentina-Lazio | finale Coppa Italia Primavera 2021

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ledidella. La Viola è reduce da due successi di fila nella competizione, che l’hanno portata ad essere la terza squadra con più trofei (cinque) dietro alle sole Inter e Torino. Anche lasi è distinta in passato con tre medaglie d’oro, con il bis tra 2014 e 2015. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di mercoledì 28 aprile con Sportface.it che vi terrà compagnia con un live scritto e con tutti gli approfondimenti. Ecco le: (in attesa): (in attesa) SportFace.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lazio, finale della Coppa Italia Primavera 2021. La Viola è reduce da due successi di fila nella competizione, che l'hanno portata ad essere la terza squadra con più trofei (cinque) dietro alle sole Inter e Torino.