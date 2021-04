Ford - Nasce Ion Park, il polo per la ricerca e lo sviluppo delle batterie (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Ford ha inaugurato un nuovo centro globale dedicato alle batterie: si chiama Ion Park e ha l'obiettivo di accelerare le attività di ricerca e sviluppo sulle tecnologie per celle e accumulatori, nonché la loro futura produzione. Arruolati 150 esperti. "Investire di più in ricerca e sviluppo ci aiuterà ad accelerare il processo per fornire ai nostri clienti un numero maggiore di veicoli elettrici a costi inferiori, ha spiegato Hau Thai-Tang, chief product platform and operations officer della Casa statunitense. Il centro può contare 150 tecnici, esperti in vari ambiti della filiera (dalla ricerca alla produzione, dagli acquisti fino alla qualità e alla finanza), per migliorare lo sviluppo e la produzione, ma anche per cogliere nuove ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 28 aprile 2021) Laha inaugurato un nuovo centro globale dedicato alle: si chiama Ione ha l'obiettivo di accelerare le attività disulle tecnologie per celle e accumulatori, nonché la loro futura produzione. Arruolati 150 esperti. "Investire di più inci aiuterà ad accelerare il processo per fornire ai nostri clienti un numero maggiore di veicoli elettrici a costi inferiori, ha spiegato Hau Thai-Tang, chief product platform and operations officer della Casa statunitense. Il centro può contare 150 tecnici, esperti in vari ambiti della filiera (dallaalla produzione, dagli acquisti fino alla qualità e alla finanza), per migliorare loe la produzione, ma anche per cogliere nuove ...

