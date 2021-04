Fonti Eliseo, 'due o tre anni per l'estradizione' (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Fino a 2 o 3 anni" saranno necessari per l'effettiva estradizione degli ex terroristi italiani arrestati oggi in Francia. Lo hanno detto Fonti dell'Eliseo, precisando l'iter giudiziario che si aprirà ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Fino a 2 o 3" saranno necessari per l'effettivadegli ex terroristi italiani arrestati oggi in Francia. Lo hanno dettodell', precisando l'iter giudiziario che si aprirà ...

Advertising

iconanews : Fonti Eliseo, 'due o tre anni per l'estradizione' - TelevideoRai101 : Fonti Eliseo: chiuso caso ex terroristi - Giovannaconfal6 : RT @TgLa7: Terroristi arrestati in #Francia, #Fonti Eliseo: 'due o tre anni per l'estradizione' ++ Necessario giudizio, poi appelli Cassazi… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ???? 'Fino a 2 o 3 anni' saranno necessari per l'effettiva #estradizione degli ex #terroristi italiani arrestati oggi in #Franci… - rtl1025 : ???? 'Fino a 2 o 3 anni' saranno necessari per l'effettiva #estradizione degli ex #terroristi italiani arrestati oggi… -