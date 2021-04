Fondi Lega, la rivelazione del sottosegretario Durigon: «Quello che fa le indagini lo abbiamo messo noi» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il sottosegretario di Stato all’Economia del governo Draghi finisce al centro dell’inchiesta di Fanpage. Claudio Durigon, ripreso con una telecamera nascosta, mostra tranquillità quando parla dei 49 milioni confiscati alla Lega dalla procura di Genova: «Quello che fa le indagini sulla Lega lo abbiamo messo noi», dice. Prima di diventare deputato, nel 2018, Durigon aveva fatto carriera nel sindacato Ugl, ricoprendo il ruolo di vicesegretario generale dal 2014 al 2018. E sarebbe stato proprio il politico di Latina il fautore di quella che Matteo Salvini definisce «proficua collaborazione» tra il sindacato e il Carroccio. Quando la Lega si è trovata in difficoltà economiche per i 49 milioni sequestrati, scrive ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ildi Stato all’Economia del governo Draghi finisce al centro dell’inchiesta di Fanpage. Claudio, ripreso con una telecamera nascosta, mostra tranquillità quando parla dei 49 milioni confiscati alladalla procura di Genova: «che fa lesullalonoi», dice. Prima di diventare deputato, nel 2018,aveva fatto carriera nel sindacato Ugl, ricoprendo il ruolo di vicesegretario generale dal 2014 al 2018. E sarebbe stato proprio il politico di Latina il fautore di quella che Matteo Salvini definisce «proficua collaborazione» tra il sindacato e il Carroccio. Quando lasi è trovata in difficoltà economiche per i 49 milioni sequestrati, scrive ...

