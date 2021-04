Fondi Lega, il sottosegretario Durigon: “Il generale che fa le indagini lo abbiamo messo noi”. La rivelazione nell’inchiesta di Fanpage.it (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Quello che indaga della guardia di finanza“, “il generale”, “lo abbiamo messo noi“. A parlare, ripreso da una telecamera nascosta, è l’attuale sottosegretario all’Economia del governo Draghi Claudio Durigon, eletto alla Camera nel 2018 con la Lega. La rivelazione è contenuta nella prima puntata della video-inchiesta Follow the money realizzata da Backstair, il team investigativo di Fanpage.it composto da Carla Falzone e Sacha Biazzo, con Marco Billeci e Adriano Biondi. Nel filmato, registrato durante una cena con i responsabili di alcune società di formazione, Durigon confida di non preoccuparsi delle indagini della magistratura che riguardano il suo partito. “I tre commercialisti? Tutte cazzate“, dice senza essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Quello che indaga della guardia di finanza“, “il”, “lonoi“. A parlare, ripreso da una telecamera nascosta, è l’attualeall’Economia del governo Draghi Claudio, eletto alla Camera nel 2018 con la. Laè contenuta nella prima puntata della video-inchiesta Follow the money realizzata da Backstair, il team investigativo di.it composto da Carla Falzone e Sacha Biazzo, con Marco Billeci e Adriano Biondi. Nel filmato, registrato durante una cena con i responsabili di alcune società di formazione,confida di non preoccuparsi delledella magistratura che riguardano il suo partito. “I tre commercialisti? Tutte cazzate“, dice senza essere ...

