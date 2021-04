Fondazione LHS | sicurezza sul lavoro sia 18esimo obiettivo per Futuro Sostenibile

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – Per celebrare la Giornata Mondiale per la Salute esul, laLHS creata da Saipem per promuovere la cultura della salute e della, torna con un evento in diretta streaming di tre ore su YouTube, dalle 16.30 alle 19.30, con replica alle ore 21. Il webinar, condotto dal Segretario Generale diLHS Davide Scotti, si è aperto con la presentazione di “18”, una campagna di comunicazione che introduce un ulteriore target simbolico ai 17 obiettivi dell’ONU e che promuove la riduzione del 50% degli incidenti mortali sulentro il 2030. Alla tavola rotonda sono intervenuti: Teresa Armato, Consigliere d’Amministrazione dell’INAIL, che ha parlato del ruolo centrale della ricerca e dell’innovazione ...

