Fnopi: auto blu per presidente infermieri? Solo fake news. (Di giovedì 29 aprile 2021) Fnopi: nessuna “auto blu” per la presidente. Altra notizia fake verso la Federazione degli infermieri. In merito alle dichiarazioni apparse su alcuni siti infermieristici che fanno capo a uno stesso editore, mirate contro i vertici della Federazione, la supposizione di una presunta spesa di 42mila euro per l’auto destinata alla presidente Fnopi si rivela come una ennesima notizia fake. Continuano gli attacchi strumentali ad opera di un quotidiano sanitario gestito nei fatti da un gruppo di presidenti di Ordini delle Professioni infermieristiche ostili all’attuale Comitato Centrale della Federazione. Sono già diverse le notizie false messe in giro per indebolire la figura della ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021): nessuna “blu” per la. Altra notiziaverso la Federazione degli. In merito alle dichiarazioni apparse su alcuni sitistici che fanno capo a uno stesso editore, mirate contro i vertici della Federazione, la supposizione di una presunta spesa di 42mila euro per l’destinata allasi rivela come una ennesima notizia. Continuano gli attacchi strumentali ad opera di un quotidiano sanitario gestito nei fatti da un gruppo di presidenti di Ordini delle Professionistiche ostili all’attuale Comitato Centrale della Federazione. Sono già diverse le notizie false messe in giro per indebolire la figura della ...

Advertising

OrdiniOpi : RT @sindacando: ??La supposizione di una presunta spesa di 42mila euro per l’auto destinata alla presidente FNOPI si rivela una ennesima not… - advgiornalista : RT @AssoCare: FNOPI: nessuna “auto blu” per la presidente. Altra notizia fake verso la Federazione degli Infermieri. In merito alle dichiar… - advgiornalista : RT @AssoCare: FNOPI: nessuna “auto blu” per la presidente. Altra notizia fake verso la Federazione degli Infermieri. In merito alle dichiar… - AssoCare : FNOPI: nessuna “auto blu” per la presidente. Altra notizia fake verso la Federazione degli Infermieri. In merito al… - AssoCare : FNOPI: nessuna “auto blu” per la presidente. Altra notizia fake verso la Federazione degli Infermieri. In merito al… -