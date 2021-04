Fisco | 35 milioni di cartelle pronte a partire senza un’altra proroga

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Dall’1 maggio l’Agenzia delle Entrate dovrebbe rimettere in moto la macchina delle notifiche per il recupero di tasse e contributi. Ecco cosa può succedere

Il Parlamento ha però a disposizione una dote di circa 550e il rinvio andrebbe ad assorbirla quasi interamente. A tracciare lo scenario che, in mancanza dell'emanazione di un nuovo ...... perché si legge nel provvedimento Cellino ha spostato la residenza a Brescia e ha iniziato a rateizzare la propria posizione con il. La richiesta di sequestro era di 50di euro mentre ...Una parte dei 40 miliardi di euro previsti nel Def andrà a potenziare il Fondo Prima Casa da 100 milioni di euro. Ecco il piano dell'esecutivo per le nuove generazioni Con il decreto Crescita furono ...No all’arresto, sì al sequestro di beni ma in misura inferiore rispetto alle richieste della Procura. E quanto deciso dal tribunale del riesame di Brescia sulla posizione di Massimo Cellino. I giudici ...