Firenze, cardinale Betori: «In Santo Spirito situazione insostenibile. Libertà religiosa in pericolo» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il cardinale: «E' impensabile che un gruppo di persone che non rispettano gli altri, non rispettano le leggi, siano quelli che cacceranno via gli Agostiniani da Firenze dopo 750 anni, e dunque va difeso il diritto alla Libertà religiosa: dobbiamo tener conto che, se io non sono in grado di poter svolgere in modo sereno una vita liturgica e pastorale in una chiesa, è in gioco la Libertà religiosa, non un valore qualsiasi» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il: «E' impensabile che un gruppo di persone che non rispettano gli altri, non rispettano le leggi, siano quelli che cacceranno via gli Agostiniani dadopo 750 anni, e dunque va difeso il diritto alla: dobbiamo tener conto che, se io non sono in grado di poter svolgere in modo sereno una vita liturgica e pastorale in una chiesa, è in gioco la, non un valore qualsiasi» L'articolo proviene daPost.

Advertising

zazoomblog : Firenze cardinale Betori: «In Santo Spirito situazione insostenibile. Libertà religiosa in pericolo» - #Firenze… - FirenzePost : Firenze, cardinale Betori: «In Santo Spirito situazione insostenibile. Libertà religiosa in pericolo» - in_appennino : RT muoversintoscan '??A #Firenze in Via dei Cattani per rifacimento di un allaccio alla rete idrica fino al… - muoversintoscan : ??A #Firenze in Via dei Cattani per rifacimento di un allaccio alla rete idrica fino al #30aprile in vigore un divie… -