Fiorentina - Lazio, finale Coppa Italia Primavera / LIVE FIO - LAZ 2 - 1 (Di mercoledì 28 aprile 2021) E' a questo link la diretta video della sfida che chiude la Tim Cup Primavera 2020/2021. La Fiorentina è in campo contro la Lazio in una finale tutta da vivere. Le due squadre, prima del match, si ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 28 aprile 2021) E' a questo link la diretta video della sfida che chiude la Tim Cup2020/2021. Laè in campo contro lain unatutta da vivere. Le due squadre, prima del match, si ...

Advertising

OfficialSSLazio : Finale #PrimaveraTIMCup tra Lazio e @acffiorentina nel nome di Daniel Guerini ?? - FBiasin : '#Superlega, 11 club di #SerieA chiedono sanzioni per #Juve, #Inter e #Milan. Non firmano Lazio, Napoli, Fiorentina… - Moody31045846 : RT @krudotw: La Lazio si arrende al duo Pierozzi-Spalluto, con la Fiorentina che nei primi 45’ meritava anche più del 2-0. Ma nella ripresa… - TgrRaiToscana : La Fiorentina vince la #CoppaItaliaPrimavera. La squadra di #Aquilani ha battuto in finale 2-1 la Lazio e ha festeg… - sportface2016 : #PrimaveraTIMCup, la #Fiorentina trionfa in finale: battuta la #Lazio al Tardini -