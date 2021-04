Fiorentina - Lazio, finale Coppa Italia Primavera / LIVE FIO - LAZ 2 - 0 (Di mercoledì 28 aprile 2021) E' a questo link la diretta video della sfida che chiude la Tim Cup Primavera 2020/2021. La Fiorentina è in campo contro la Lazio in una finale tutta da vivere. Le due squadre, prima del match, si ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 28 aprile 2021) E' a questo link la diretta video della sfida che chiude la Tim Cup2020/2021. Laè in campo contro lain unatutta da vivere. Le due squadre, prima del match, si ...

Advertising

OfficialSSLazio : Finale #PrimaveraTIMCup tra Lazio e @acffiorentina nel nome di Daniel Guerini ?? - FBiasin : '#Superlega, 11 club di #SerieA chiedono sanzioni per #Juve, #Inter e #Milan. Non firmano Lazio, Napoli, Fiorentina… - tvdellosport : ?? Tim Cup Primavera Al #Tardini, presenti in tribuna il presidente della #Lazio Claudio #Lotito, Igli #Tare, Aless… - pasqualinipatri : PRIMAVERA TIM CUP | LIVE Fiorentina-Lazio 2-0 (Spalluto 8', 33'). Comincia il secondo tempo - pasqualinipatri : Fiorentina-Lazio, Spalluto all’intervallo: “Siamo contenti del doppio vantaggio” -