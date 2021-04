Fiorentina | accordo vicino per il nuovo allenatore | sarà Roberto De Zerbi

Advertising

tvdellosport : ?? ESCLUSIVA #Fiorentina-#DeZerbi accordo vicino. Dopo che i dialoghi con Gennaro #Gattuso si sono raffreddati, il… - InteristDrew : RT @tvdellosport: ?? ESCLUSIVA #Fiorentina-#DeZerbi accordo vicino. Dopo che i dialoghi con Gennaro #Gattuso si sono raffreddati, il club… - Nowhere_Dumb : RT @tvdellosport: ?? ESCLUSIVA #Fiorentina-#DeZerbi accordo vicino. Dopo che i dialoghi con Gennaro #Gattuso si sono raffreddati, il club… - firenzeviola_it : SPORTITALIA, Fiorentina-De Zerbi: accordo vicino - marcopele33 : RT @tvdellosport: ?? ESCLUSIVA #Fiorentina-#DeZerbi accordo vicino. Dopo che i dialoghi con Gennaro #Gattuso si sono raffreddati, il club… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina accordo

Calcio News 24

... anche se pare che negli ultimi giorni i rapporti con lasi siano raffreddati e che l'... In ogni caso il nome di Spalletti è sempre quello più gettonato, perché trovare uncon Gattuso ......ORE FA Tudor pronto a sostituire Pirlo Alla luce della prestazione deludente contro lae ... I maggiori media tedeschi parlano di ungià trovato tra le parti per i prossimi 5 anni e il ...La Fiorentina sta stringendo per Roberto De Zerbi. Secondo quanto riportato da Sportialia, per l'attuale tecnico del Sassuolo c'è stata un'accelerata e l'accordo ...Sportitalia, tramite il profilo Twitter, riporta di un forte pressing della Fiorentina per Roberto De Zerbi. L'allenatore del Sassuolo a questo punto viene considerato come la priorità del club viola: ...