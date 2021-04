FinecoBank | assemblea approva bilancio Utile destinato a riserva

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – L’ordinaria e straordinaria degli azionisti dihato ildell’esercizio 2020 diS.p.A. (che ha riportato unnetto di 323.122.986,40 euro) e la proposta formulata dal consiglio di amministrazione di destinazione adell’interodell’esercizio 2020. L’ha deliberato la nomina, quale membro del CdA della Banca, di Alessandra Pasini, cooptata dal medesimo organo di amministrazione nella riunione dello scorso 16 marzo. Il suo mandato scadrà alla data dell’che sarà convocata per l’zione delal 31 dicembre 2022, come per gli altri componenti del consiglio. I soci hanno inoltre ...