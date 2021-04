Finalmente la sua voce: Britney Spears testimonierà in tribunale davanti alla giudice del suo caso (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lo aspettavano i fan. I sostenitori del #freeBritney. E, a questo punto, probabilmente anche la giudice stessa. Britney Spears è attesa in tribunale a Los Angeles il prossimo 23 giugno per rivolgersi direttamente alla corte. Durante una delle udienze della causa infinita che la vede contro il padre per il controllo del suo patrimonio e la gestione della sua vita. L’udienza fissatata il 23 giugno «La mia cliente mi ha chiesto di chiedere al tribunale un’udienza sulla situazione nella quale possa rivolgersi direttamente alla corte», ha detto l’avvocato Sam Ingham III al giudice Brenda Penny durante l’ultima udienza. «La mia cliente ha anche chiesto che avvenga in tempi rapidi». Sebbene Ingham non abbia rivelato quali questioni, nello ... Leggi su amica (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lo aspettavano i fan. I sostenitori del #free. E, a questo punto, probabilmente anche lastessa.è attesa ina Los Angeles il prossimo 23 giugno per rivolgersi direttamentecorte. Durante una delle udienze della causa infinita che la vede contro il padre per il controllo del suo patrimonio e la gestione della sua vita. L’udienza fissatata il 23 giugno «La mia cliente mi ha chiesto di chiedere alun’udienza sulla situazione nella quale possa rivolgersi direttamentecorte», ha detto l’avvocato Sam Ingham III alBrenda Penny durante l’ultima udienza. «La mia cliente ha anche chiesto che avvenga in tempi rapidi». Sebbene Ingham non abbia rivelato quali questioni, nello ...

Advertising

SeaWatchItaly : Dopo mesi di blocco ingiusto la #SeaWatch4 è finalmente partita per la sua seconda missione nel Mediterraneo centra… - ClaudiaGiunti : RT @meleonoray: Finalmente anche Melis libera! Non immagino la sua gioia ora. Da sorella la posso capire. Finora ho bocciato tutte le ragaz… - blackswanvminie : comunque il fatto che Taehyung abbia postato una sua foto mi riempie il cuore di gioia perché questo significa che… - LuisaMaesano : Finalmente qualcuno risponde a tono a tutto il subdolo repertorio del politicante di professione, usato per tentare… - roberto45807518 : @BasiniLaura @Frances41116806 Io sono felice che lui si è fidanzato finalmente trova la sua serenità quella che non aveva -