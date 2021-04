Finale di Coppa Italia, possibile la presenza di oltre duemila persone (Di mercoledì 28 aprile 2021) Anche il calcio verso una ripartenza in fattore pubblico, come riporta la Gazzetta dello Sport, torna a farsi strada l’ipotesi di poter vedere i tifosial Mapei Stadium in occasione della Finale di Coppa Italia del 19 maggio. La sfida vedrà affrontarsi Juventus e Atalanta, e la FIGC chiederebbe una disponibilità per il 20% della capienza dello stadio, consentendo quindi l’ingresso a 4.700 persone. L’obiettivo – per il quale stanno lavorando il Dipartimento dello Sport e la sottosegretaria Vezzali – è tuttavia arrivare ad un minimo del 10%, con 2.300 persone presenti con una possibilità maggiore che il Governo dia l’ok. Si tratterebbe comunque di una deroga, dato che i decreti governativi prevedono un ritorno di massimo 1.000 persone negli impianti all’aperto, 500 al chiuso, ma soltanto ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021) Anche il calcio verso una ripartenza in fattore pubblico, come riporta la Gazzetta dello Sport, torna a farsi strada l’ipotesi di poter vedere i tifosial Mapei Stadium in occasione delladidel 19 maggio. La sfida vedrà affrontarsi Juventus e Atalanta, e la FIGC chiederebbe una disponibilità per il 20% della capienza dello stadio, consentendo quindi l’ingresso a 4.700. L’obiettivo – per il quale stanno lavorando il Dipartimento dello Sport e la sottosegretaria Vezzali – è tuttavia arrivare ad un minimo del 10%, con 2.300presenti con una possibilità maggiore che il Governo dia l’ok. Si tratterebbe comunque di una deroga, dato che i decreti governativi prevedono un ritorno di massimo 1.000negli impianti all’aperto, 500 al chiuso, ma soltanto ...

UEFAcom_it : 'Non capita tutti i giorni di giocare semifinali. Il Manchester United parte favorito, ma abbiamo il diritto di cr… - GoalItalia : La Finale di Coppa Italia potrebbe avere più di mille tifosi al Mapei Stadium ?? - OfficialASRoma : ??? Oggi sono 30 anni da una vittoria meravigliosa, valsa l'accesso alla finale di Coppa UEFA ???? #ASRoma - 58Lucien : @Cobretti_80 ...e ci sentivamo la coppa in tasca, nonostante una finale da giocare... come la nazionale del 1982... - laziopress : ESCLUSIVA | Lazio Primavera, l’ex Silvagni ricorda la Coppa Italia conquistata con la Fiorentina: “I Viola l’avvers… -