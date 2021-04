Finale di Coppa Italia, ipotesi 2000 tifosi per Atalanta-Juventus (Di mercoledì 28 aprile 2021) Possibile ritorno allo stadio per 2000 tifosi il 19 maggio al Mapei Stadium per la Finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus Il Dipartimento dello Sport e la sottosegretaria Vezzali non hanno mai smesso di lavorare sul versante riapertura degli stadi. La Federcalcio ha presentato formalmente la richiesta di riapertura degli impianti e si va verso l’ok. Come riporta la Gazzetta dello Sport l’obiettivo è quello di portare almeno 2000 spettatori all’interno del Mapei Stadium per la Finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, al momento sembra una strada più che percorribile. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Possibile ritorno allo stadio peril 19 maggio al Mapei Stadium per laditraIl Dipartimento dello Sport e la sottosegretaria Vezzali non hanno mai smesso di lavorare sul versante riapertura degli stadi. La Federcalcio ha presentato formalmente la richiesta di riapertura degli impianti e si va verso l’ok. Come riporta la Gazzetta dello Sport l’obiettivo è quello di portare almenospettatori all’interno del Mapei Stadium per laditra, al momento sembra una strada più che percorribile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

