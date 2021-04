Finale Coppa Italia Primavera: Fiorentina e Lazio in campo con una maglia speciale per ricordare Guerini (Di mercoledì 28 aprile 2021) Fiorentina e Lazio Primavera, per la Finale di Coppa Italia, scenderanno in campo (alle 18.00) con una maglia speciale per ricordare Daniel Guerini, ex giocatore della Primavera di entrambi i club, morto in un incidente stradale a Roma il 24 marzo scorso. Quando le squadre entreranno sul terreno di gioco ci saranno dei palloncini che verranno fatti volare e Fiorini, capitano della Fiorentina, consegnerà un mazzo di fiori al capitano laziale. Alla partita saranno presenti anche i genitori del ragazzo. Attimi di commozione prima del fischio d’inizio, quindi, per ricordare il giovane che sarebbe potuto essere in campo questo pomeriggio ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021), per ladi, scenderanno in(alle 18.00) con unaperDaniel, ex giocatore delladi entrambi i club, morto in un incidente stradale a Roma il 24 marzo scorso. Quando le squadre entreranno sul terreno di gioco ci saranno dei palloncini che verranno fatti volare e Fiorini, capitano della, consegnerà un mazzo di fiori al capitano laziale. Alla partita saranno presenti anche i genitori del ragazzo. Attimi di commozione prima del fischio d’inizio, quindi, peril giovane che sarebbe potuto essere inquesto pomeriggio ...

