FIFA 21 | SBC 4° Kit Olympique Lione – Requisiti

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il club francese dell', tramite i social, ha annunciato che il quarto kit è ora disponibile nella popolare modalità21 Ultimate Team. Il kit in questione è stato realizzato in collaborazione con Adidas ed EA Sports. Potete riscattare il kit speciale completando la SBC disponibile in FUT 21.Quarta DivisaMin. 1 giocatore/i proveniente/i da: OL Esattamente Giocatori d'oro Intesa di squadra min.: 30 Numero di giocatori in rosa: 1121 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è atteso per le piattaforme Next Gen PlayStation 5 e Xbox Series X entro il mese di dicembre. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni.