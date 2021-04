FIFA 21: candidati al POTM di aprile della Bundesliga (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Bundesliga ed EA Sports hanno annunciato fa i nomi dei candidati al POTM di aprile della Bundesliga, il premio “Spieler des monats”, che verrà assegnato al giocatore che più si è contraddistinto nel corso del mese precedente nel campionato tedesco LISTA candidati POTM Bundesliga MARZO I candidati sono: Haaland Gunter Thuram Weghorst Sallai Musiala L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di mercoledì 28 aprile 2021) Laed EA Sports hanno annunciato fa i nomi deialdi, il premio “Spieler des monats”, che verrà assegnato al giocatore che più si è contraddistinto nel corso del mese precedente nel campionato tedesco LISTAMARZO Isono: Haaland Gunter Thuram Weghorst Sallai Musiala L'articolo proviene da FUT Universe.

