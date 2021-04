Fiat 127 | la storia della mitica auto popolare che festeggia 50 anni

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Una dellepiù famose degli’70 e ’80 in Italia è stata la127: ecco la sua, a 50dalla sua prima immissioni sul mercato. Parlare127 è come parlare di un lontano parente, che c’è sempre stato e che sicuramente ha lasciato un segnovita di ognuno. Essendo stata prodotta per ben 16, dal 1971 al 1987, con 5 milioni di esemplari venduti, era considerata l’per eccellenza in quel periodo, che i guidatori, chi più chi meno, hanno utilizzato per i loro spostamenti. Lamacchina 127, erede850 che negli’70 era diventata obsoleta, fu una grande rivoluzione ...